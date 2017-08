Altro Calcio Pirlo papà di due gemelli. A dicembre il ritorno in Italia

Andrea Pirlo è di nuovo papà. Valentina Baldini ha dato notizia sul suo blog della nascita di Leonardo e Tommaso, avvenuta il 7 luglio. La compagna del centrocampista del New York City ha raccontato alcuni dettagli del lieto evento: “Ho partorito non facendomi mancare neanche la classica scena da Sex and the city nella quale si rompono le acque e tu corri in ospedale nel bel mezzo della notte”. Quindi un annuncio importante: “A dicembre torneremo nella nostra bella Italia”. Lo stesso Pirlo in un’intervista a Repubblica il 27 luglio aveva così parlato del suo futuro: "A dicembre mi scade il contratto qui e vedremo. Sicuramente sto già pensando a cosa verrà dopo. Non so se come dirigente o allenatore, ma sicuramente rimarrò nel mondo nel calcio. Ho sempre fatto solo questo nella vita, non saprei fare altro". Resta da capire se l’uscita dal campo sarà immediata…