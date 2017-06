Altro Calcio Piqué malizioso: "Ecco cosa preferisco di Shakira..."

Shakira ha appena pubblicato il suo ultimo videoclip, Comme moi, nel quale si mostra con vestiti aderenti e sensuali. Non un'immagine nuova per Gerard Piqué, visto che è il marito della cantante colombiana. Eppure il difensore del Barcellona ha dimostrato tutto l'amore per Shakira pubblicando su Twitter un frame del clip in cui lei è di spalle e commentando divertito: "Ecco una delle mie parti preferite del video!".