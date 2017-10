Altro Calcio Perù-Colombia, il patto è vero: Tapia conferma

La Colombia si è qualificata miracolosamente per il Mondiale, il Perù affronterà a novembre lo spareggio con la Nuova Zelanda che lo vede favorito: a Lima lo scontro diretto è finito 1-1 ed è un risultato che alla fine ha premiato entrambe le nazionali, grazie alla sorprendente sconfitta del Paraguay con il Venezuela e al tonfo del Cile in Brasile. In Sudamerica, però, è montata la polemica: nel finale, dopo l'1-1 segnato dal Perù con Guerrero, si vede Falcao parlare con alcuni avversari, tra cui Tapia e Araujo. "El pacto de Lima", titolano alcuni quotidiani online in Sudamerica: i risultati provenienti dagli altri campi consentivano a Perù e Colombia di accontentarsi del pari e, secondo i "dietrologi", Falcao avrebbe chiesto ai rivali un "patto di non belligeranza". Una teoria confermata proprio dal peruviano Tapia: "I colombiani si sono avvicinati, sapevano la situazione sugli altri campi e così abbiamo gestito la partita come andava gestita - le parole a Panamericana -. Ho parlato con Falcao e mi ha detto che eravamo entrambi qualificati, questo il calcio no?".