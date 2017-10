Altro Calcio Perrotta, statua in Inghilterra: "Non mi avvisarono neppure..."

Simone Perrotta, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, compie 40 anni: in un'intervista a Il Giornale, ha rivelato un retroscena curioso relativo alla statua che hanno eretto in suo onore ad Ashton-under-Lyne in Inghilterra, la città dov'è nato, accanto a quelle di Jimmy Armfield e Geoff Hurst. "È stato mio zio che vive ancora lì a dirmelo. Strano che non mi abbiano avvertito. I miei figli sono rimasti sorpresi davanti a quelle dei giocatori dell'Arsenal. E lì ho pensato: "Ma ce l'ho anch'io...".