Altro Calcio Perez: "Barça? No, il nostro rivale è sempre stato il Milan"

Il mercato scoppiettante del Milan sta facendo notizia anche in Spagna. Il Diavolo sta tornando protagonista del calcio internazionale (in attesa di farlo anche in campo) e la situazione ha attirato l’attenzione del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che a radio Marca ha dichiarato: “Sono felice che il Milan si stia svegliando. Il nostro rivale è stato il Milan per 50 anni, non il Barcellona né nessun altro”. Un augurio, in pratica, che i rossoneri possano tornare a competere al più presto per le competizioni europee con il Real.