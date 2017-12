Altro Calcio Pato biondo, Neymar: "Fai ridere"

Alexander Pato è rimasto contento della chioma ossigenata fatta a inizio mese e sembra averci preso gusto: l'attaccante del Tianjin Quanjian si è ulteriormente schiarito i capelli, ora siamo vicino al platino. Il look è piaciuto a pochi, basta leggere i commenti dei followers, Neymar compreso: "Lo sai che stai malissimo così? Dimmi che l'hai fatto apposta per far arrabbiare qualcuno, sei ridicolo..." condito da emoticon sorridenti.