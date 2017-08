Altro Calcio Partizani, Moggi: "Stiamo creando una piccola Juve"

Nel Partizani Tirana c'è tanta Italia: l'allenatore è l'ex juventino Iuliano, in rosa c'è Giovanni La Camera e tra i consulenti c'è Luciano Moggi. Proprio l'ex dg bianconero ha parlato così della sua esperienza: "Non ho poteri decisionali ma ho un rapporto diretto con il presidente - le parole a Tirana Times -. Come tale, gli ho consigliato di creare una piccola Juventus come ho fatto a Torino ma anche ripensando alla mia esperienza a Napoli: non contare solo sugli acquisti ma anche sulle vendite e perciò puntare sul settore giovanile".