Altro Calcio Partizan Belgrado, Everton Luiz esce dal campo in lacrime per i cori razzisti

Brutto episodio nbel calcio serbo. Il difensore brasiliano Everton Luiz è stato infatti oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi del Rad costringendo l'arbitro alla sospensione momentanea del match. L'intervento degli steward ha posto fine ai beceri ululati e al termine della sfida Everton Luiz ha lasciato il campo in lacrime dopo aver fatto il dito medio ai supporter rivali: "Ho subito cori razzisti per tutti e 90 i minuti e mi ha sconvolto anche l'atteggiamento dei calciatori avversari, che hanno assecondato i propri tifosi. Mi hanno attaccato tutti quanti. Voglio dimenticare quanto accaduto il prima possibile. Amo la Serbia e la sua gente, per questo ho pianto. Ma per favore, dite no al razzismo".