Altro Calcio Partita della pace, che parata di stelle!

Grande spettacolo all'Olimpico di Roma per la partita benefica per l'evento "Uniti per la Pace", voluta da Papa Francesco per aiutare gli abitanti delle zone del centro Italia colpite dal terribile terremoto dello scorso 24 agosto. Tantissimi i campioni in campo: Maradona, Totti, Ronaldinho, Cafu, Crespo, Aldair, Zambrotta, Veron e molti altri. A vincere è la squadra in maglia bianca, grazie alle reti di Kanoute, Bojan, Crespo e Cavenaghi. Per la squadra blu, invece, vanno in gol Di Natale, Totti e Burdisso. Nella bellissima serata della capitale, c'è, però, da segnalare il brutto litigio tra Maradona e Veron verso la fine del primo tempo. Dopo essersi beccati nel corso dell'estate, i due si scontrano in campo e prima di rientrare negli spogliatoi Diego urla all'ex centrocampista: "Figlio di...". Un brutto episodio che fortunatamente non cancella la bella iniziativa di questa sera.