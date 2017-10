Altro Calcio Parma, Solomon Nyantakyi è uscito dal carcere

Lo scorso 11 luglio ha ucciso la madre a Patience e la sorellina Maddy di soli 11 anni, ma lo ha fatto senza la consapevolezza di farlo, in preda a una totalizzante follia. Solomon Nyantakyi era incapace di intendere e volere, ma è socialmente pericoloso e necessita di cure. È quanto emerge dalla perizia medica firmata dallo psicologo Dott. Roberto Ariatti, il perito scelto dall’accusa: alla luce della sua relazione, il 21enne ex promessa del Parma Calcio, è stato trasferito nella Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Mezzani. Il giovane ex calciatore, che confessando aveva dichiarato “avevano il diavolo dentro, le ho liberate”, sarà curato per essere reintegrato nella società.