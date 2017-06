Paperoni del calcio, Oscar e Tevez riscrivono le classifiche

Con Tevez e Oscar ormai pronti a volare in Cina, la classifica degli stipendi del calcio mondiale viene rivoluzionata. Il “Telegraph” ha stilato la lista dei 20 giocatori più pagati considerando la paga settimanale di ogni calciatore nel proprio club di appartenenza. A colpire il fatto che le capitali del calcio sono cambiate: Manchester e Shanghai le città più presenti (rispettivamente con 8 e 4 giocatori nella lista), con Barcellona e Madrid che rimangono in corsa grazie alla MSN e a 2/3 della BBC. Tanta Asia ovviamente ma niente Serie A, con il solo Pellè a rappresentare il calcio azzurro in questa speciale classifica dei “Paperoni” del calcio mondiale.

Ecco la lista dei 20 giocatori più pagati (si parla di stipendio settimanale in euro):

Carlos Tevez = 728.000 (Shanghai Shenhua)

Oscar = 473.000 (Shanghai Sipg)

Cristiano Ronaldo = 432.000 (Real Madrid)

Gareth Bale = 414.000 (Real Madrid)

Lionel Messi = 397.000 (Barcellona)

Hulk = 379.000 (Shanghai Sipg)

Paul Pogba = 343.000 (Manchester United)

Graziano Pellè = 343.000 (Shandong Luneng)

Neymar = 325.000 (Barcellona)

Wayne Rooney = 307.000 (Manchester United)

Robin Van Persie = 284.000 (Fenerbahce)

Yaya Toure = 272.000 (Manchester City)

Sergio Aguero = 272.000 (Manchester City)

Luis Suarez = 272.000 (Barcellona)

Asamoah Gyan = 268.000 (Shanghai Sipg)

Ezequiel Lavezzi = 253.000 (Hebei Fortune)

Zlatan Ibrahimovic = 260.000 (Manchester United)

David Silva = 248.000 (Manchester City)

David De Gea = 236.000 (Manchester United)

Bastian Schweinsteiger = 236.000 (Manchester United)