Altro Calcio Pallone d'oro, spoiler o fake? "Ha vinto Messi, battuto Ronaldo"

Su Twitter circola la foto della prossima copertina di France Football, quella in cui si celebra il Pallone d'oro: Leo Messi avrebbe battuto Cristiano Ronaldo. Se fosse davvero così, l'argentino salirebbe a quota 6 e il portoghese resterebbe fermo a 4. Sarebbe un risultato tutto sommato sorprendente considerando che nel 2017 il Real ha vinto Liga e Champions (con gol decisivi di CR7 nei dentro o fuori e in finale). CR7 pagherebbe l'inizio di stagione non brillante, con una sola rete in Liga, al contrario dell'avvio sfavillante di Messi, che ha salvato anche l'Argentina dal baratro nelle qualificazioni mondiali.