Pallone d'oro, le scarpe di Ronaldo sono già pronte

Alla faccia della scaramanzia. La Nike ha già prodotto le scarpe commemorative del quinto trionfo di Cristiano Ronaldo, che, salvo sorprese, domani a Parigi (cerimonia in diretta su Premium Sport alle 19.30) vincerà ancora il Pallone d'oro. La vendita, gli esemplari sono mille come mostra il numero di serie inciso sullo stub, inizierà una volta annunciato ufficialmente il nome del vincitore. Le scarpe recano la scritta "CR7" e si può vedere che le cinque date in cui Ronaldo ha ottenuto il premio sono impresse sul logo del marchio.