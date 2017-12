Altro Calcio Pallone d'oro, Cristiano Ronaldo trionfa: lo anticipa la mamma

Di solito solo i famigliari del vincitore salgono sul palco dopo la premiazione del Pallone d'oro: ecco perché la foto pubblicata da una sorridente Maria Dolores dos Santos Aveiro, la madre di Cristiano Ronaldo, con la scritta "Pronta per andare ancora a Parigi" sa tanto di anticipazione sull'esito finale. CR7 si avvia verso il quinto trionfo, festeggiato già in campo mercoledì sera con l'ennesimo record: ha segnato in tutte le partite della fase a gironi di Champions.