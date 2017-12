Altro Calcio Palermo, fragoroso tonfo: il Cittadella passa 3-0 al Barbera

Grande sorpresa nel posticipo della 15.a giornata di Serie B. Il Cittadella vince 3-0 al Barbera contro il Palermo: i rosanero perdono così la testa della classifica in un momento complicato dall'istanza di fallimento della società presentata nei giorni scorsi dalla Procura. Fin dall'inizio gli uomini di Tedino procedono a folate, più concreti gli ospiti che al 43' passa in vantaggio: sinistro da posizione ravvicinata di Kouame che non lascia scampo a Posavec. Inesistente la reazione dei padroni di casa: al 65' Strizzolo mette in rete dopo una corta respinta di Posavec. Il gol da fuori area di Salvi chiude i conti all'83'. Esultano Bari e Parma, in vetta alla graduatoria.