Palermo, Diego Lopez: "Zamparini mi chiamava Thiago"

Dieci partite tra gennaio e aprile con 5 punti collezionati in virtù di una vittoria (contro il Crotone), due pareggi e sette sconfitte. Questo il bilancio sulla panchina del Palermo di Diego Lopez, che dopo mesi è tornato a parlare della sua avventura in Sicilia attraverso i microfoni di Tuttomercatoweb, a cui rivela che il presidente Zamparini lo chiamava Thiago: “Sì, nella mia mail ho il nome di mio figlio e tante volte con il presidente comunicavamo via email. Non gli dicevo ‘pres, sono Diego’. All’inizio ero sorpreso, poi ho capito che tutto era legato alla mia mail. Con lui ho sempre avuto un buon rapporto. Cosa mi scriveva Zamparini nelle mail? No, questo preferisco tenerlo per me. Ma è un presidente che vuole sapere tutto, come Cellino”. "Comunque - ha aggiunto il tecnico di Montevideo - dico grazie a lui e Nicola Salerno per l’opportunità. Ho dato il massimo, ma purtroppo non è andata bene. Il closing? Penso che ci sia ancora Zamparini dietro tutto”.