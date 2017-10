Altro Calcio Palermo, Baccaglini non molla: "Voglio il club"

Paul Baccaglini esce d nuovo allo scoperto dopo il mancato closing del 30 giugno e in un'intervista a Repubblica ammette: "Voglio ancora il Palermo". L'imprenditore italo-americano era subentrato nella scorsa stagione a Zamparini, poi non ha presentato le garanzie necessarie per completare il processo d'acquisto del club: "Ho deciso di dire la mia per evitare speculazioni: la trattativa va avanti ed è seria, ma serve riservatezza per arrivare a una soluzione positiva. Sto cercando un dialogo costruttivo e distensivo rivolto al raggiungimento di una soluzione".