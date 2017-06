Altro Calcio Olandesi d'Italia, una top 11 da sogno

L'Italia affronta ad Amsterdam in amichevole l'Olanda e la scusa è ottima per fare un salto nel passato e ricordare tutti quei giocatori oranje che hanno scritto la storia del nostro calcio, da Krol a Van Basten passando per Davids e Bergkamp: una top 11 da sogno schierata con il 4-2-3-1.