Altro Calcio Olanda, Robben dice addio alla nazionale

Due gol e un pizzico d'amarezza per dirsi addio. Arjen Robben lascia la nazionale olandese a 33 anni dando l'annuncio dopo il 2-0 alla Svezia, una partita in cui ha lasciato il segno, realizzando una doppietta e raggiungendo Bergkamp con 37 reti in 96 presenze nella classifica marcatori all-time. Ma resta il rimpianto per la qualificazione al Mondiale fallita, così come era successo due anni fa con l'Europeo. Una beffa, se vogliamo, per gli Oranje, semifinalisti in Brasile nel 2014: col vecchio regolamento che privilegiava lo scontro diretto alla differenza reti, l'Olanda avrebbe strappato il pass per gli spareggi avendo preso 4 punti su 6 alla Svezia. "Questa è stata la mia ultima partita - ha detto - I ricordi più belli risalgono al Mondiale del 2010 e a quello del 2014". In Sudafrica l'Olanda perse la finale con la Spagna ai supplementari (e fu proprio Robben a sprecare un'occasione clamorosa per firmare il gol partita), quattro anni dopo si arrese in semifinale all'Argentina solo ai rigori.