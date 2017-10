Altro Calcio Nuovo nome per il Camp Nou? Maxi offerta di sponsorizzazione

Il Camp Nou potrebbe cambiare nome. Secondo quanto riferisce Catalunya Radio, Grifols (multinazionale spagnola attiva nel settore medico e farmaceutico) avrebbe offerto al Barcellona 400 milioni di euro per sponsorizzare lo stadio per i prossimi 30 anni. I blaugrana, che di recente hanno aperto alla presenza di sponsor sulle maglie, starebbero tentennando anche perché con questi soldi darebbero il via ai lavori di ammodernamento dello storico impianto.