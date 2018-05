Altro Calcio Novara, quattro giornate di squalifica a Macheda

Campionato finito per Federico Macheda, squalificato per 4 turni: lo ha deciso il giudice sportivo di serie B dopo la 18.a giornata di ritorno. Il giocatore del Novara è stato squalificato "per avere, al 14' st, colpito deliberatamente e con violenza un calciatore avversario con un calcio ad una gamba, per avere inoltre assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un altro calciatore della squadra avversaria". Nella partita contro la Cremonese Macheda aveva subito un calcio da Croce, per poi rispondere colpendo Claiton: cartellino rosso alla punta, giallo al difensore.