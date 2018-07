Altro Calcio Nizza, si rivede Balotelli. E si allena da solo

Mario Balotelli è tornato a Nizza. Le vacanze dell'attaccante italiane sono finite e il giocatore si è presentato in ritiro con due settimane di ritardo rispetto a quanto il club si aspettasse: la stagione del club francese è cominciata il 2 luglio, ma Balo, a suo modo di vedere e a differenza di quanto dichiarato dall'allenatore Vieira, aveva chiesto e ottenuto il permesso dal club di non arrivare il giorno del raduno dopo aver giocato in Nazionale fino al 4 giugno. Nel suo primo giorno di lavoro - come recita il comunicato del club - Balotelli, dopo aver parlato con lo staff tecnico, si è allenato a parte sia in campo che in palestra: resta da capire se Vieira lo perdonerà o se a presto Balo lascerà il Nizza per andare al Marsiglia.