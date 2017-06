Altro Calcio Nike celebra Cristiano Ronaldo con la scarpa del "destino"

Il 6 agosto 2003, il Manchester United affronta lo Sporting Lisbona e fa la conoscenza di un giovane Cristiano Ronaldo. Al novantesimo, Ferguson e Rio Ferdinand concordano: "Bisogna comparlo". Detto-fatto, una decina di giorni dopo CR7 è in viaggio verso l'Inghilterra per il primo passo che segnerà la sua grandissima carriera. Una carriera che è ancora in corso a grandissimi livelli, ecco perché le Nike CR7 Chapter 3: Discovery Mercurial Superfly sono dedicate a quel giorno: il colore richiama quello della squadra di Lisbona, ai lati i dettagli in argento richiamano le Mercurial che indossava nel 2003, sul tallone è impressa la data 06/08/03.