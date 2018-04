Altro Calcio Neymar, un milione di dollari dalla Nike col Pallone d'oro

Diventare capocannoniere del Mondiale o ricevere il premio di miglior giocatore farebbe guadagnare a Neymar 200 mila dollari: a versare i soldi sul suo conto corrente sarebbe la Nike che sovverte un po' i principi del calcio come gioco di squadra. Del resto il contratto lo ha firmato il giocatore, non la Seleçao intera: così, se il Brasile diventa campione del mondo, l'attaccante del Psg guadagnerebbe appena 50 mila dollari. I premi individuali, per la multinazionale, valgono di più: non a caso, vincere il Pallone d'oro regalerebbe a Neymar un milione di dollari, che diventano 2 in caso di secondo Pallone d'oro, poi 3 al tris e 4 dal poker in poi. Vincere l'Olimpiade, invece, lo ha arricchito "solo" di 20 mila dollari. Nelle tre foto i dettagli sul contratto firmato da Neymar. (Servizio di Andersinho Marques)