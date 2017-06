Altro Calcio Neymar il più 'caro' del mondo: Dybala e Icardi nella top 20

Né Messi, né Cristiano Ronaldo, il giocatore più costoso al mondo è il brasiliano Neymar che il CIES, l'Osservatorio Internazionale di Studi di sport, valuta ben 246,8 milioni di euro. O'Ney surclassa il compagno di squadra e 5 volte pallone d'Oro Leo Messi, valutato 'solo' 170,5 milioni, mentre sul terzo gradino del podio si accomoda Pogba. La valutazione è basata su un algoritmo che tiene conto di diversi indicatori di mercato e che è condizionato soprattutto dall'età (gli altri sono: i minuti giocati, la scadenza di contratto, i gol fatti, le potenzialità di mercato e il club di appartenenza). Tra i primi dieci giocatori al mondo e che hanno un valore superiore ai 100 milioni, solo Messi e Ronaldo sono over 25, tutti gli altri sono più giovani. Il primo over 30 in classifica è Neuer, 67esimo, nella top 100 figurano ben 24 giocatori della Liga (9 del Real, 8 del Barcellona e 7 dell'Atletico), mentre sono 15 quelli che militano in Serie A. Dybala e Icardi sono da top 20, gli altri sono Pjanic, Bonucci, Rugani e Alex Sandro (Juve), Salah, Nainggolan, Rudiger e Manolas (Roma), Zielinski e Koulibaly (Napoli) e Romagnoli del Milan. Primo degli italiani è il Gallo Belotti, 66esimo, che precede Bonucci (74), Rugani (76), Romagnoli (83) e Verratti (89).