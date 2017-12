Altro Calcio New York, il 6 dicembre 2017 è 'Andrea Pirlo day

"Non potevo essere più grato e felice di partecipare a questa giornata celebrativa". Scrive così Andrea Pirlo sui social network, accompagnando il messaggio con un documento ufficiale firmato dal sindaco di New York, Bill De Blasio. Se passate per la Grande Mela, sappiate che il 6 dicembre 2017 è un giorno storico, perché sarà per sempre l'Andrea Pirlo Day. "New York non è solo la città meravigliosa in cui ho deciso di ritirarmi - continua Pirlo - questa è la città dove la gente lavora duro ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi. Non potevo essere più orgoglioso di ispirare tutti i giovani newyorchesi e mostrare loro che tutti meritano di realizzare i propri sogni. Grazie sindaco De Blasio per questa splendida opportunità".