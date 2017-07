Altro Calcio Nesta, primo titolo da allenatore: il Miami vince la Spring Season

Alessandro Nesta conquista il suo primo titolo da allenatore. Il Miami Fc, battendo 7-0 i San Francisco Deltas secondi in classifica, vince la Spring Season della NASL (North American Soccer League, seconda divisione del campionato statunitense) con una giornata d'anticipo guadagnando così l'accesso alla final four di fine anno. Si tratta di un successo 'intermedio' ma comunque di grande importanza considerato che la società è stata fondata nel 2015 da Riccardo Silva e Paolo Maldini e ha dunque portato a casa il primo trofeo nella sua seconda stagione di vita. Una stagione che ha visto la squadra di Nesta crescere in maniera esponenziale come dimostrano anche le ottime prove in Us Open Cup contro Orlando e Atlanta.