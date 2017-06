Altro Calcio Nella top 11 europea Alex Sandro, Mertens e Bruno Peres!

Fa discutere non poco la top 11 del CIES. L'osservatorio sul calcio ha scelto infatti i giocatori dei 5 maggiori campionati europei in questa stagione in base al coefficente di rendimento. Ebbene a sopresa nella formazione ideale troviamo Bruno Peres (ai margini nella Roma) mentre mancano ad esempio i bianconeri Gigi Buffon e Leonardo Bonucci. Al centro dell'attacco c'è il belga del Napoli Dries Mertens, autore di 31 gol, affiancato da Ronaldo e Messi. In difesa, nel ruolo di terzino sinistro, Alex Sandro.