Altro Calcio Nazionale, Mancini col 4-2-3-1: Balotelli con Chiesa e Bernardeschi

Ecco la possibile Nazionale di Mancini: due novità assolute rispetto alle recenti convocazioni, cioè Balotelli in attacco e Criscito terzino sinistro, quattro rilanci in pianta stabile, come Donnarumma in porta, Chiesa e Bernardeschi sulla trequarti e Pellegrini a centrocampo, cinque conferme come Insigne ala sinistra del 4-2-3-1, De Rossi mediano e Florenzi-Bonucci-Chiellini a completare la difesa.