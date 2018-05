Altro Calcio Nazionale, fuori Immobile e Bernardeschi dopo Emerson e Marchisio

Perde pezzi la prima Nazionale dell'era Mancini: dopo aver perso già prima del raduno Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea, e Claudio Marchisio, il c.t. dovrà rinunciare per le amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda anche a Federico Bernardeschi, tornato a Vinovo per le cure, e a Ciro Immobile, che è rientrato in extremis per lo spareggio Champions dell'ultima giornata di campionato tra Lazio e Inter, ma gli esami diagnostici effettuati a Coverciano hanno stabilito che il giocatore non è ancora perfettamente recuperatoo e ha lasciato il ritiro. Resta invece Zaza, anche lui non al top.