Altro Calcio Nazionale, Chiellini in dubbio: convocato Ogbonna

La trasferta di Ferrara, oltre ad aver rallentato la Juventus nella corsa al titolo, ha lasciato in eredità l'infortunio di Chiellini. Il difensore bianconero è stato sostituito per un problema alla coscia sinistra, risponderà alla convocazione in azzurro del neo ct Di Biagio, che per precauzione ha comunque chiamato Angelo Ogbonna. L'Italia giocherà il 23 e 27 marzo, rispettivamente contro l'Argentina a Manchester e l'Inghilterra a Londra. La Nazionale si radunerà stasera nel Centro tecnico federale di Coverciano (Firenze).

I CONVOCATI:

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa).

Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Angelo Ogbonna (West Ham)*, Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gianmarco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).