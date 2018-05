Altro Calcio Nazionale, Balotelli dedica il gol ad Astori

Mario Balotelli ha segnato al ritorno in Nazionale contro l'Arabia Saudita ma la rete più bella l'ha messa a segno fuori dal campo. L'attaccante ha infatti dedicato il gol a Davide Astori,il difensore della Fiorentina tragicamente scomparso il 4 marzo scorso. "Lo so che è tardi, lo so che ormai sei là... ma sono convinto che là, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te" ha scritto SuperMario su Instagram.