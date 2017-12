Altro Calcio Natacha Rodrigues: “Ronaldo ha tradito la sua ragazza con me"

Natacha Rodrigues mette nei guai Cristiano Ronaldo. La modella ha rilasciato dichiarazioni scottanti rivelando che l’asso portoghese avrebbe tradito la propria fidanzata incinta con lei: “Sapevo che aveva una storia, ma siamo diventati amici lo stesso, c’era un legame tra di noi. È una persona bellissima, era incredibile stare con lui. Mi disse: 'Amo il tuo bum (sedere, ndr), voglio vederlo di persona. La nostra notte insieme è stata speciale". La donna ha spiegato di aver conosciuto Ronaldo online nel settembre del 2015 dopo avergli inviato uno scatto del proprio sedere su Instagram e la scritta 'Enormous Kiss': “L’ho fatto come uno scherzo, non ho mai pensato che rispondesse. Invece alle 6 del mattino si mise in contatto con me e le cose iniziarono da lì. È stato quando gli ho inviato un video di me che facevo twerking in biancheria intima che mi ha detto che voleva vedermi di persona. Cristiano è sempre stato chiaro sul fatto che amasse il mio corpo, mi ha detto che adorava il mio sedere e voleva vederlo di persona“. La presunta avventura tra i due, stando al racconto della Rodrigues, è poi finita perché "gli ho detto che dovevo partecipare ad un reality show portoghese, ma lui mi ha detto di non farlo. Quando sono uscita mi ha bloccata. Adesso penso che lui mi abbia semplicemente usata per il sesso. Non ho rimpianti perché stare con lui era come un sogno, però mi sento tradita“.