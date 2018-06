Altro Calcio Napoli, Sarri in tribuna a Samb-Cosenza

Da diversi anni Maurizio Sarri fa tappa nelle Marche per le vacanze estive e, nonostante le ferie 2018 siano più amare del solito visto il vicino epilogo con il Napoli e il rischio di rimanere senza panchina, il tecnico non ha voluto rinunciarvi neppure questa volta. Ma la sorpresa dei tifosi è stata tanta vedendo Sarri arrivare in tribuna allo stadio di San Benedetto del Tronto per il ritorno dei quarti di finale playoff di serie C tra Sambenedettese e Cosenza (finita 0-2, qualificati i calabresi). L'allenatore era accompagnato da Marco Ianni, doppio ex di Samb e Cosenza in questa sorta di svago di lavoro all'interno delle ferie.