Altro Calcio Napoli, questo sì che è ottimismo: il tifoso si gioca il Triplete

La gente di Napoli è famosa per essere scaramantica, ma evidentemente la cosa non accomuna proprio tutti. Sui social circola infatti la foto di una bolletta giocata da un tifoso azzurro di Afragola, che ha scommesso che al Napoli riuscirà l'impresa che la Juventus ha fallito quest'anno: vincere il Triplete. Un sogno su cui questo tifoso ha voluto scommettere 3 euro, per una potenziale vincita di 4.620.