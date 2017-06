Altro Calcio Napoli pazza per Diego: Maradona sarà cittadino onorario

Diego Armando Maradona torna a casa. Il Pibe de Oro è in Italia da qualche giorno ed è atteso a Napoli, dove lunedì sera parteciperà allo spettacolo 'Tre volte 10' con Alessandro Siani sul palco del teatro San Carlo. Al momento non è prevista una sua presenza in tribuna al San Paolo per la partita di domenica pomeriggio contro il Pescara, ma con Maradona mai dire mai. Intanto il sindaco De Magistris ha annunciato che il 10 maggio organizzerà "una grande festa per l'anniversario dei 30 anni dal primo scudetto del Napoli" e che in quella occasione verrà conferita la cittadinanza onoraria a Maradona.