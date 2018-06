Altro Calcio Napoli, Noel Gallagher lo 'ufficializza': "Grazie per Jorginho"

Ormai il calciomercato non ha più regole né confini e così può succedere anche che sia un famosissimo cantante ad "ufficializzare" una trattativa in via di definizione. È accaduto al termine dell'attesissimo show di Noel Gallagher, storico fondatore degli Oasis, all'Arena Flegrea di Napoli. Gallagher, che adesso è il leader degli High Flying Birds, è da sempre un grande appassionato di calcio ma soprattutto uno sfegatato tifoso del City di Guardiola, così ha deciso di concludere il concerto sotto il Vesuvio con una dedica e un ringraziamento ai sostenitori azzurri: "Buona fortuna al Napoli per la prossima stagione e grazie per Jorginho". Ovviamente l'operazione non è ancora ufficiale, ma il regista della Nazionale è destinato a trasferirsi a Manchester City per una cifra complessiva vicina ai 55 milioni di euro. Si discute sui bonus, ma in pratica è questione di giorni: Gallagher ha solo bruciato le tappe.