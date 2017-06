Altro Calcio Napoli, il 5 luglio Maradona diventerà "cittadino onorario"

Diego Armando Maradona riceverà la cittadinanza del Comune di Napoli il 5 luglio alle 21,30 in piazza del Plebiscito. Lo rende noto all'Ansa Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli. La cerimonia sarà preceduta da uno spettacolo musicale in piazza. L'evento è stato deciso oggi dopo una riunione che si è tenuta in Comune con la partecipazione di Alessandro Siani, promotore della kermesse in piazza assieme al Comune di Napoli.