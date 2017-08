Altro Calcio Napoli da Champions: Koulibaly e Giaccherini piegano il Bayern

Il giorno dopo il ko contro l'Atletico Madrid il Napoli si riscatta battendo 2-0 un Bayern Monaco privo di alcune stelle come Lewankdoski e Ribery (tenute a riposo per la supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund in programma sabato) e chiude al terzo posto l'Audi Cup. Una vittoria che dà coraggio e buoni segnali a Maurizio Sarri nell'avvicinamento al playoff di Champions League. Un successo firmato da Kalidou Koulibaly nel primo tempo e dal raddoppio di Emanuele Giaccherini nella ripresa. Il tecnico cambia sette elementi rispetto al match contro l'Atletico, partendo con Sepe in porta (che nella ripresa darà il posto a Rafael con Reina a riposo) dietro a una linea a quattro con Koulibaly e Maksimovic centrali e la coppia Maggio-Ghoulam sugli esterni. A centrocampo l'unico confermato è Hamsik con Diawara centrale e Zielinski a sinistra, mentre davanti il tridente di partenza è quello classico: Callejon, Mertens, Insigne. Il Bayern parte pressando molto alto ma il Napoli regge e comincia a imporre a tratti il proprio gioco, trovando presto il vantaggio con Koulibaky che al quarto d'ora si ritrova sui piedi una palla ribattuta dopo una punizione di Diawara e ribadisce in rete. I bavaresi reagiscono, ci provano Renato Sanches e Friedl, ma la difesa azzurra tiene e anzi i campani danno l'impressione di essere pericolosi in contropiede grazie a un Diawara già in ottima forma. Nella ripresa Sarri mette dentro Mario Rui per Ghoulam, Rog per Hamsik e Giaccherini per Insigne, ma il Napoli continua a dettare legge contro un Bayern che non sfonda. E così dopo dieci minuti gli azzurri trovano il raddoppio: Mertens semina il panico in area e appoggia sull'esterno per Callejon che pesca Giaccherini lasciato solo in area: per l'ex bianconero è facile pescare l'angolino. Nel finaae, tra la girandola di cambi, i partenopei passano al 4-4-2, con Pavoletti e Milik che entrano per Zielinski e Mertens. Una buona prova, ma anche una buona notizia per Adam Ounas, rimasto fuori dal match ma che ha riportato solo una distorsione di primo grado dopo il fallaccio subito da Godin nel match con l'Atletico Madrid. L'esterno franco-algerino tornerà ad allenasi in gruppo venerdì nel tour europeo degli azzurri che proseguirà domenica sera in Inghillterra, con l'amichevole contro il Bournemouth. Per Il Bayern è il quarto ko di questo difficile precampionato.