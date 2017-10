Altro Calcio Napoli contro Melissa Satta: "Ma l'hai mai visto Maradona?"

L'ultima puntata di Tiki Taka ha scatenato un polverone dalle parti di Napoli, dove i tifosi azzurri (e non solo) sono insorti contro Melissa Satta, colpevole di aver 'attaccato' Maradona. "Solo Maradona vinceva le partite da solo" ha detto Pardo a un certo punto della trasmissione facendo sbottare la moglie di Boateng: "Maradona giocava 50 anni fa - ha detto la Satta - ancora dobbiamo parlare di lui? Con tutto il rispetto non si può dire ogni volta che i giocatori di oggi sono delle pippe e lui era Dio in terra. Cinquant'anni fa si giocava a due all'ora, adesso c'è un calcio diverso". Apriti cielo, profili social della Satta presi d'assalto: "Ma l'hai mai visto giocare Maradona?" twitta qualcuno, mentre qualcun'altro le consiglia di seguire "un corso accelerato di calcio..."