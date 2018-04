Altro Calcio Nagatomo: "Voglio restare al Galatasaray"

Yuto Nagatomo ha le idee chiarissime sul suo futuro. "Voglio rimanere al Galatasaray. L’ambientamento è stato buono. Arrivare qui è stato come rinascere. Conoscevo le dimensioni del club, mi sono subito legato alla città di Istanbul", le parole del terzino giapponese al quotidiano turco Milliyet. Nagatomo è in prestito dall'Inter e la società giallorossa sarebbe disposta a spendere 2,5 milioni di euro per acquisire il laterale, sotto contratto con i nerazzurri fino al 2019, a titolo definitivo.