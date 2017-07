Altro Calcio Murillo replica a Caligiuri. Inter, 1-1 con lo Schalke

Nella prima amichevole della tournée in Cina, sfida valida per la Dragon City Cup, l'inter pareggia 1-1 contrto lo Schalke 04. I tedeschi passano in vantaggio al 60' con un bel gol di Caligiuri che si libera facilmente della copertura di Nagatomo e calcia in porta. Poi è Murillo al 73' a riequilibrare il risultato grazie a una splendida conclusione a giro di sinistro al limite dell'area. Poche le emozioni nel primo tempo anche perché i giocatori hanno faticato a prendere il ritmo anche a causa del caldo torrido: oltre 40 i gradi percepiti. Delude Candreva, positiva invece la prova di Ivan Perisic, schierato titolare da Luciano Spalletti. Senza Mauro Icardi, ancora non al meglio della condizione, si sente la mancanza di un giocatore cinico sottoporta. Nella ripresa l'Inter è più vivace. Gabigol si mette in mostra, buon impatto anche per Joao Mario, Murillo e Pinamonti che si procura una grande occasione nel finale.