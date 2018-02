Altro Calcio Muntari, provaci ancora: Seedorf lo chiama al Deportivo La Coruña

Sulley Muntari prova a ripartire ancora una volta a 33 anni. L'ex centrocampista di Inter e Milan, arrivato giovanissimo in Italia all'Udinese, ha avuto la sua ultima esperienza la scorsa stagione a Pescara. Svincolato, si sta allenando in prova al Deportivo La Coruña su richiesta di Clarence Seedorf, suo ex compagno di squadra e allenatore nei sei mesi dell'olandese sulla panchina del Milan.