Mourinho zittisce... i giornalisti

José Mourinho porta l'indice della mano destra al naso e lo muove di continuo davanti alla telecamera: Manchester United-Tottenham è appena finita, i Red Devils hanno vinto 1-0, ma il tecnico manifesta un evidente nervosismo e zittisce qualcuno. Ci ha pensato in conferenza stampa a rivelare i destinatari del suo gesto polemico: "Certa gente parla troppo. Calmatevi, rilassatevi. Rilassatevi un attimino. Non parlate troppo. Voi parlate, parlate, parlate. Dai, rilassatevi". Quando gli hanno chiesto se ce l'aveva con i giornalisti, Mourinho ha annuito: "Ma sì, rilassatevi un attimo. Non siate così nervosi, così eccitati. Calmatevi un attimo". In sala stampa hanno institito: "Non ce l'aveva con gli avversari?". E Mou ha negato: "Deve ancora arrivare la partita in cui io e Pochettino avremo un problema. Ci siamo affrontati tante volte e abbiamo un ottimo rapporto".