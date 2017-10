Altro Calcio Mourinho vieta a Pogba di giocare a basket nel tempo libero

L’ordine di Mourinho. Secondo quanto riferisce il Sun, il tecnico portoghese del Manchester United avrebbe vietato a Paul Pogba di giocare a basket nel tempo libero. Per lo Special One questa passione sarebbe una delle cause dell’infortunio del centrocampista (al bicipite femorale, rimediato contro il Basilea lo scorso 12 settembre) e più in generale deleteria per la sua muscolatura e le sue ginocchia. Proprio qualche giorno fa Mou ha detto di non sapere quando rientrerà il giocatore e parlato di stop lungo. Una cosa è certa: l’ex Juve, in questa fase di riabilitazione, non potrà rilassarsi a basket.