Mourinho-Rojo, banana in campo. E tensione fuori...

Le immagini di Marcos Rojo che mangia una banana in campo durante Manchester United-Rostov di Europa League hanno fatto il giro del mondo, provocando qualche risata. Non a Mourinho che ai giornalisti ha risposto così: "Era stanco, voi non lo siete mai stati? C'è poco da ridere, bisogna rispettare chi ha dato tutto in campo".