Mourinho in lutto, è morto papà Felix

Felix Mourinho, papà di José, è morto a 79 anni. Ex portiere (oltre 250 presenze tra Belenenses e Vitoria Setubal, una nella nazionale portoghese) ed allenatore di calcio nelle stesse squadre in cui aveva giocato (più il Rio Ave), era sempre stato una guida per il tecnico del Manchester United che su Instagram ha mostrato una foto in ricordo del padre. Anche l'Inter ha voluto inviare un messaggio di condoglianze via Twitter.