Altro Calcio Morata e Alice papà di due gemelli

Mentre Alvaro Morata attende novità sul suo futuro (è cercato dal Milan ma Sarri punta su di lui al Chelsea), per lo spagnolo e la moglie Alice Campiello è arrivata la più bella notizia: sono diventati genitori di due gemelli, Alessandro e Leonardo. Su Instagram, questo il post di Morata: "E il giorno è arrivato ... 29 luglio 2018, un giorno che non dimenticherò mai. L'attesa è stata molto lunga. Non ho parole per ringraziarti Alice, grazie per avermi fatto il regalo più bello e incredibile del mondo. In questi mesi hai combattuto come una leonessa, non posso essere più orgoglioso di te; notti in ospedale, giorni in cui eri disidratata, intere giornate insieme a letto senza potersi muovere... ma alla fine il giorno è arrivato, è arrivato e ne è valsa la pena. Benvenuti al mondo Alessandro e Leonardo. Chiedo solo che abbiano salute e che siano felici con l'amore che si respira nella nostra casa, nella nostra famiglia".