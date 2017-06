Altro Calcio Monte salari: Barcellona regina d'Europa, Juve solo decima

L'Ueha ha pubblicato il report sullo stato di salute del calcio europeo, prendendo come anno di riferimento il 2015. Qualcosa, nel frattempo, è di sicuro cambiato, non la sostanza complessiva. La Premier League spende oltre 2 miliardi e mezzo di euro in stipendi, il doppio degli altri tre grandi campionati, Liga, Serie A e Bundesliga, più o meno sullo stesso piano. E poi c'è la classifica squadra per squadra: nella top 10 solo la Juve, per un soffio, appena decima. Poi Milan davanti a Inter e Roma. Ecco quanto pagano i propri calciatori le big d'Europa: le prime 15 sfiorano complessivamente i 3,5 miliardi di euro.