Altro Calcio Mondiali in Qatar, vietato l'alcol negli stadi e per le strade

Niente alcol nei luoghi pubblici, ma nessun divieto totale di consumo. Hassan Al Thawadi, segretario generale del comitato organizzatore di Qatar 2022, ha provato a tranquillizzare i tifosi: "Gli alcolici saranno disponibili. Non negli spazi pubblici, non per le strade, ma saranno disponibili - ha dichiarato al quotidiano qatariota Al Sharq - Questa è la nostra posizione e non è mai cambiata da quando abbiamo ottenuto l'assegnazione". Il Mondiale 2022 si terrà dal 21 novembre al 18 dicembre.